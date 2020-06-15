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15.06.2020 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

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Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

По данным следствия, сотрудники регионального управления ФСБ России узнали, что школьник на дому изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты. В ходе осмотра квартиры были обнаружены бомба, компоненты, необходимые для ее изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью.

Несовершеннолетний утверждает, что он планировал использовать этот арсенал исключительно в развлекательных целях в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.

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Подозреваемый взят под стражу. Допрошенные свидетели указали следователям участки местности, где школьник испытывал свои изделия. В ходе осмотра обнаружили неразорвавшееся устройство, а также поражающие элементы сработавших бомб.

Подростку предъявили обвинение. Органы следствия не исключают, что у него могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется.

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