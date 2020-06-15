Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на свою школу. Возбудили уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

По данным следствия, оперативники узнали, что подросток на дому изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты. В ходе осмотра квартиры они обнаружили бомбу, компоненты, необходимые для ее изготовления, в том числе металлические поражающие элементы (гайки, саморезы), а также 18 готовых к использованию бутылок и жестяных банок с коктейлем. Информацию по их изготовлению юный техник искал в интернете.

- Они тут стоят давно уже. Там дрянь всякая, - оправдывался школьник, показывая свои богатства.

Несовершеннолетний утверждает, что он планировал использовать этот арсенал исключительно в развлекательных целях в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью была именно школа, а жертвами должны были стать сотрудник учреждения и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

- Школьнику уже предъявлено обвинение. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировала старший помощник руководителя управления СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. - Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется.