В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

Ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в Волгоградской области продлили еще на неделю: до 23 июня, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом уточняется, что назван, вероятно, крайний срок, продления. При условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований ограничения могут наконец снять.

Ряд организаций начнут полноценную работу еще раньше. Так, с 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ - пока по предварительной записи. С этого же дня в обычной форме будут предоставлять соцуслуги, а в детских садах заработают дежурные группы.

С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в центрах социального обслуживания населения. На эту же дату намечено открытие спортивных площадок, фитнес-центров и различных спортклубов, а также сезонных кафе, гостиниц, турбаз и санаториев.

К 1 июля власти готовы в полном объеме открыть все маршруты общественного транспорта.

А с 15 июля дадут старт детской летней оздоровительной кампании. К этой дате должны быть готовы все профильные учреждения.

Проведение массовых публичных мероприятий необходимо будет согласовывать с оперативным штабом.

В Волгоградской области выявлено 4783 случая заболевания коронавирусной инфекцией, суточная прибавка составила 106 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, десять из них - на ИВЛ. 29 человек умерли (за сутки - двое). 1760 жителей региона выписались из больниц после выздоровления, за последний день - 20.