Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей

По итогам 2019 года нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры возглавили рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей.

Рейтинг, подготовленный РИА Новости, рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один-два ребенка. Эксперты суммировали две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ) и вычли региональные прожиточные минимумы.

Выяснилось, что в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тысяч рублей. Есть регионы, где этот показатель ощутимо выше. Так, лидером рейтинга девятый раз подряд стал Ямало-Ненецкий автономный округ, далее идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Еще в шести регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи превышает общероссийский уровень: в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономном округах, Республике Саха (Якутия), Московской и Тюменской областях.

В самом конце списка оказались регионы, где в свободном распоряжении у семьи со средним заработком после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей. В числе этих субъектов РФ Карачаево-Черкесская Республика, Псковская и Ивановская области, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария.