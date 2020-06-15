Скончался легендарный нападающий ХК "Трактор" Олег Мальцев

На 58-м году жизни не стало ветерана хоккейного клуба "Трактор" Олега Мальцева.

"Нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За "Трактор" выступал на протяжении 11 сезонов, провел 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков", - говорится в сообщении челябинского клуба.

Вместе с командой Валерия Белоусова он стал бронзовым призером чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал "Кубок Германии" (1992, 1993).

"Тройка Астраханцев-Федулов-Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне 1992/1993 она стала самой результативной в чемпионате страны", - отметили в пресс-службе ХК.

Олег Мальцев родился 15 апреля 1963 года в Челябинске. "В Ленинском районе, где он жил, проблем со льдом не было: каждую зиму заливали катки и на ТЭЦ, и во дворах. Пацаны катались даже на дорогах. Когда Олегу исполнилось 10 лет, сосед повел записывать своего сына в школу "Трактора" и Мальцева прихватили", - рассказали в клубе.

Он играл за ЦСКА, за Казань.… В 1987 году Геннадий Цыгуров (три сезона был капитаном команды, с 1977 года перешел на тренерскую работу - ред.) вернулся в "Трактор" и позвал Мальцева.

В 1993 году уральского хоккеиста задрафтовал клуб канадский Edmonton Oilers. Потом была игра за итальянскую команду. А после возвращения в Россию - за тольяттинскую "Ладу".

В последние годы Мальцев выступал за миасский "УралАЗа", за "Носту-Южный Урал" и серовский "Металлург", а в 2001 году завершил карьеру игрока.

"Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении коллег спортсмена.