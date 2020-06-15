В Челябинске от COVID-19 умер 24-летний водитель скорой помощи

В Челябинске от коронавирусной пневмонии скончался 24-летний водитель машины медицинской помощи детской поликлиники №1. Молодого человека не смогли спасти, не смотря на все усилия врачей, сообщили в понедельник в городской администрации.

- За его жизнь боролись более месяца, применяли все, что было необходимо - и переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию, провели множество консилиумов по коррекции терапии с федеральными специалистами, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Всё это время молодой человек находился на аппарате ИВЛ. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области остается крайне напряженной. Сегодня утром поставлен очередной региональный антирекорд - за сутки опасный диагноз подтвержден сразу у 182 человек, шесть пациентов скончались. А общее число заболевших приближается к пяти тысячам.

Из-за роста динамики COVID-19 в регионе отказались от военного парада 24 июня и празднования дня летнего солнцестояния в заповеднике Аркаим - его территория будет закрыта для посещений, отметили в правительстве региона. Режим самоизоляции продлен на Южном Урале до 30 июня. Число жертв пандемии достигло 88.