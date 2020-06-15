Новости

В Элисте умерла врач детского центра из-за COVID-19 11:27
Заведено дело на нижегородца, устроившего стрельбу из-за маски 11:27
Красноярские следователи проверят видео с избиением девочки в лифте 11:23
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди 11:19
Завод Hyundai в России будет работать и в выходные 11:16
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу 11:15
Губернатор Алтайского края потребовал уволить мэра Славгорода 11:15
Неудачный выстрел кочующего миномета сняли на видео 11:12
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене 11:10
Глава Магаса покинул свой пост 11:03
В Москве более 80% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 10:59
Жителям Башкирии разрешили не носить перчатки в магазинах и на улице 10:57
Жителей Дублина терроризируют полчища гигантских крыс 10:56
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды 10:56
У восьмерых сотрудников администрации Находки нашли признаки COVID-19 10:46
Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси 10:45
В Челябинске от COVID-19 умер 24-летний водитель скорой помощи 10:30
Анна Чиповская сыграет главную роль в сериале, снятом на смартфон 10:27
В Приморье экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки 10:26
В Австралии осквернили памятники мореплавателю Джеймсу Куку 10:21
За помощь в поиске убийцы в Волгограде предложили миллион рублей 10:17
Названы исполнители, представляющие Россию на "Славянском базаре в Витебске" 10:17
В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных сооружений 10:16
На ГПЗ в Приамурье доставили новое медоборудование для борьбы с COVID-19 10:10
В России началась разработка плавающей версии комплекса "Тор-М2" 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске от COVID-19 умер 24-летний водитель скорой помощи

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске от коронавирусной пневмонии скончался 24-летний водитель машины медицинской помощи детской поликлиники №1. Молодого человека не смогли спасти, не смотря на все усилия врачей, сообщили в понедельник в городской администрации.

В Челябинской области произошел новый всплеск COVID-19

- За его жизнь боролись более месяца, применяли все, что было необходимо - и переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию, провели множество консилиумов по коррекции терапии с федеральными специалистами, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Всё это время молодой человек находился на аппарате ИВЛ. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области остается крайне напряженной. Сегодня утром поставлен очередной региональный антирекорд - за сутки опасный диагноз подтвержден сразу у 182 человек, шесть пациентов скончались. А общее число заболевших приближается к пяти тысячам.

Из-за роста динамики COVID-19 в регионе отказались от военного парада 24 июня и празднования дня летнего солнцестояния в заповеднике Аркаим - его территория будет закрыта для посещений, отметили в правительстве региона. Режим самоизоляции продлен на Южном Урале до 30 июня. Число жертв пандемии достигло 88.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
Врач рассказала об общем осложнении у переболевших COVID-19
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции