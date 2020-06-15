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15.06.2020 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пьяный отец избил младенца из-за плача

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Правоохранительные органы занимаются делом об избиении семимесячного малыша. Ребенка на улице при свидетелях ударил собственный отец.

Фото: Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ
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"Вечером 13 июня поступила информация об инциденте во дворе одного из домов по улице 8 марта. Сообщалось, что мужчина применил физическое насилие по отношению к своему сыну", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Была начата проверка. В ходе нее выяснилось следующее: 38-летний горожанин был пьян, он ударил ребенка рукой по лицу с такой силой, что коляска, в которой он был, перевернулась, и малыш выпал. Свои действия отец объяснил тем, что сын громко плакал и раздражал его этим.

Следователи выясняются обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев. Назначено исследование, которое установит, был ли причинен младенцу вред и в какой степени.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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