В Екатеринбурге пьяный отец избил младенца из-за плача

Правоохранительные органы занимаются делом об избиении семимесячного малыша. Ребенка на улице при свидетелях ударил собственный отец.

"Вечером 13 июня поступила информация об инциденте во дворе одного из домов по улице 8 марта. Сообщалось, что мужчина применил физическое насилие по отношению к своему сыну", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Была начата проверка. В ходе нее выяснилось следующее: 38-летний горожанин был пьян, он ударил ребенка рукой по лицу с такой силой, что коляска, в которой он был, перевернулась, и малыш выпал. Свои действия отец объяснил тем, что сын громко плакал и раздражал его этим.

Следователи выясняются обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев. Назначено исследование, которое установит, был ли причинен младенцу вред и в какой степени.