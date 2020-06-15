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15.06.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась появившейся в рядя СМИ и пабликов в соцсетях информацией о спящей в детской кроватке нетрезвой воспитательнице садика.

"15 июня в 09.10 на пульт оперативных служб поступило сообщение от жительницы города о том, что сотрудница в частном детском саду на улице Красных Командиров находится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения", - рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Фото: istock
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Дошкольное учреждение работает с 2018 года, оказывает услуги по дневному уходу за малышами.

Воспитательницу уже опросили: она призналась, что сегодня утром в садик привели четырех детей в возрасте от 2 до 4 лет, она уложила их спать, а сама пошла на кухню и выпила. Чуть погодя две мамы зашли, чтобы забрать вещи своих детей, и заметили состояние сотрудницы садика.

Сотрудники полиции привлекли женщину к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.21 КОАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ч. 1 ст. 20.6.1. КОАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).

Прокуратура сейчас проводит проверку, в частности, опрашивает предпринимателя - владельца садика. По ее результатам будут приняты меры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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