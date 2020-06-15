В Курганской области ввели новые правила въезда в регион

В Курганской области с 15 июня жители, не имеющие прописки на территории региона, для въезда должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом не имеет значения, на чем человек прибыл: на самолете, автомобиле, автобусе или поезде. Такое решение принял оперативный штаб.

Справка должна быть получена не ранее, чем за два дня до даты выезда из точки отправления. Если, например, отправление в Курганскую область 15 июня, то справку надо получить не раньше 13 июня. Это касается и тех, кто прописан в Зауралье, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, Ямала, Якутии и Мурманской области. Им тоже нужно иметь точно такую же справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 и по-прежнему соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

Тем, кто едет на автобусе, справку об отрицательном результате на коронавирус нужно показать во время посадки в автобус. За наличие таких справок у пассажиров спросят с перевозчиков. На автомобильных дорогах на въездах в Курганскую область работают посты ГИБДД для контроля.

Кроме того, с 15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. До этого такая мера носила рекомендательный характер. Маски обязали носить в помещениях во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг - магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты и т. п. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

- Средний возраст заболевших - 41 год, - прокомментировал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов. - У 30 человек источник распространения не определен, это говорит о том, что у нас идет и распространение местных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Уже протестировано более 40 тысяч жителей региона. 53 процентов случаев являются бессимптомными, поэтому необходимо усилить масочный и перчаточный режим. Маска является эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции, помимо использования дезинфекционных средств и социального дистанцирования.

По данным ведомства на 14 июня, в Курганской области зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19. Семь из них - завозные: с Ямала, из Югры, Санкт-Петербурга и Татарстана, остальные - контактные. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 404 случая новой коронавирусной инфекции, выписаны по выздоровлению 235 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3191, в том числе 554 - контактные с заболевшими COVID-19. Сняты с медицинского наблюдения 14650 человек.

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