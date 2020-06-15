В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня. "Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления", - объяснил свою позицию губернатор Евгений Куйвашев.

Таким образом, в регионе сохраняется масочный режим, для старшего поколения обязательна самоизоляция.

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 233 новых случая COVID-19. Спада показателя пока не наблюдается.

По данным оперштаба, диагноз подтвержден у 208 жителей Екатеринбурга, а также в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Каменска-Уральском и районе, Сухом Логу, Среднеуральске, в Нижнесергинском районе, в Нижнем Тагиле, Пышминском, Туринском и Режевском городских округах.

С начала пандемии в области зарегистрировано 9558 заболевших. Состояние 90 пациентов медики оценивают как тяжелое, из них 36 человек подключены к аппаратам ИВЛ. "Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов", - сообщает ведомство.

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