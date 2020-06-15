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15.06.2020 21:00
Рубрика: В мире

РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями

Текст: Юрий Когалов

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с "очередными отвратительными антироссийскими выходками", произошедшими в День России. Как проинформировали на Смоленской площади, в ней украинской стороне напомнили о необходимости выполнять международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования дипучреждений.

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"Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет, наконец, надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии", - отметили в МИД РФ. В дипведомстве напомнили, что этого требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.

Напомним, 12 июня на фасад посольства РФ в Киеве с помощью специального оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. В МИД РФ обратили внимание на "креативность" департамента контрразведки Службы безопасности Украины, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

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