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15.06.2020 16:34
Рубрика: Власть

Рябков: США пытаются освободиться от ограничений в сфере контроля над вооружениями

Текст: Юрий Когалов
Власти США пытаются освободиться от любых ограничений в сфере контроля над вооружениями и создать на мировом рынке благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: МИД РФ/РИА Новости Фото: МИД РФ/РИА Новости
Фото: МИД РФ/РИА Новости
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По его словам, об этом свидетельствует попытка вывести тяжелые ударные беспилотные летательные аппараты из контрольного списка режима контроля за ракетными технологиями. Если Вашингтону это удастся, это нанесет серьезный удар по данному международному соглашению. "Но, насколько можно судить по всему объему имеющейся информации, речи о выходе США в полном смысле этого слова из РКРТ не идет, по крайней мере, пока", - добавил Рябков.

Фото: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force
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По его мнению, которое приводит РИА Новости, своей целью те, кто пытается протолкнуть это решение, ставят "облегчение экспорта подобного рода систем из США другим государствам", обойти запрет на продажу вооружений определенным странам, выйти на новые рынки.

Замминистра подчеркнул, что "позиция России в отношении этой идеи отрицательная, американцам об этом хорошо известно".

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