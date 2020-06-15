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15.06.2020 16:14
Рубрика: Власть

Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей

Текст: Галина Мисливская
Единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет получили родители 19,8 млн детей, назначены ежемесячные выплаты семьям с детьми до трех лет, всего - 4,2 млн пособий. Об этом рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр напомнил, что семьи с детьми до тех лет получили право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне. "Средства уже перечислены родителям 4 млн 200 тысяч детей", - сообщил он.

Что касается единовременного пособия на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, его получили родители 19 млн 800 детей.

Фото: iStock
Пособия и выплаты будут назначать без справок

Дополнительные меры приняты и для поддержки малообеспеченных семей - увеличен минимальный размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь 6 752 рубля ежемесячно будут получать 540 тысяч семей. Это родители, которые не работали до рождения ребенка либо "получали небольшую заработную плату", уточнил министр.

С 1 июня начались выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Это региональные пособия, но "основные подходы были разработаны на федеральном уровне", отметил Антон Котяков. "Это позволило родителям по всей стране обращаться за пособием дистанционно, без сбора дополнительных справок", - подчеркнул он. Выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка в регионе уже сейчас выплачиваются на 688 тысяч детей.

Кроме того, расширен круг получателей выплаты для семей с детьми, где один или оба родителя потеряли работу. На прошлой неделе, напомнил Антон Котяков, было принято решение выплачивать по 3 тысячи на ребенка всем безработным родителям вне зависимости от даты постановки на учет. Ранее эта мера поддержки распространялась только потерявших место в связи с пандемией коронавируса, это 280 тысяч граждан, воспитывающих в общей сложности 450 тысяч детей. В июне-августе такие же пособия получат еще 650 тысяч родителей более чем 1 млн детей, сообщил Антон Котяков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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