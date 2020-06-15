Роспотребнадзор: Более 15,1 млн тестов на COVID-19 проведено в РФ

Более 15,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 316 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. И уточнила, что за последние сутки в России проведено 280 тысяч тестов на коронавирус.

В связи с тем, что в настоящее время в России появились тесты не только на коронавирус (ПРЦ), но и на антитела, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил в интервью телеканалу "Россия-1":

- Это два разных типа исследований. ПЦР - это метод определения непосредственно самого возбудителя вируса. То есть мы определяем его наличие на слизистых человека. Определение антител или - уже все знают - иммуноглобулин М/ иммуноглобулин G, каждый немножко становится вирусологом и медицинским работником, - это иммунный ответ. Иммуноглобулины M говорят об острой фазе заболевания. Конечно, нужно иногда несколько тестов сделать, чтобы посмотреть, какая стадия заболевания. Потому что иммуноглобулины G появляются уже в более поздний период и говорят о формировании специфического иммунитета. Поэтому один метод не заменяет другой.

Повторюсь, это два абсолютно разных подхода к диагностике. ПЦР - это определение непосредственно самого возбудителя, а определение иммуноглобулинов - это состояние иммунного ответа. Есть еще иммуноглобулин A, но он очень быстро появляется, как раз в период острой фазы заболевания, его определяют, когда нужно провести дифференциальную диагностику - с чем связано это заболевание. Но он больше используется медицинскими работниками амбулаторной или стационарной сети.