Роспотребнадзор: Более 15,1 млн тестов на COVID-19 проведено в РФ

Новости

В Элисте умерла врач детского центра из-за COVID-19 11:27
Заведено дело на нижегородца, устроившего стрельбу из-за маски 11:27
Красноярские следователи проверят видео с избиением девочки в лифте 11:23
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди 11:19
Завод Hyundai в России будет работать и в выходные 11:16
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу 11:15
Губернатор Алтайского края потребовал уволить мэра Славгорода 11:15
Неудачный выстрел кочующего миномета сняли на видео 11:12
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене 11:10
Глава Магаса покинул свой пост 11:03
В Москве более 80% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 10:59
Жителям Башкирии разрешили не носить перчатки в магазинах и на улице 10:57
Жителей Дублина терроризируют полчища гигантских крыс 10:56
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды 10:56
У восьмерых сотрудников администрации Находки нашли признаки COVID-19 10:46
Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси 10:45
В Челябинске от COVID-19 умер 24-летний водитель скорой помощи 10:30
Анна Чиповская сыграет главную роль в сериале, снятом на смартфон 10:27
В Приморье экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки 10:26
В Австралии осквернили памятники мореплавателю Джеймсу Куку 10:21
За помощь в поиске убийцы в Волгограде предложили миллион рублей 10:17
Названы исполнители, представляющие Россию на "Славянском базаре в Витебске" 10:17
В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных сооружений 10:16
На ГПЗ в Приамурье доставили новое медоборудование для борьбы с COVID-19 10:10
В России началась разработка плавающей версии комплекса "Тор-М2" 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 09:55
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Более 15,1 млн тестов на COVID-19 проведено в РФ

Текст: Александр Проценко

Более 15,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 316 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. И уточнила, что за последние сутки в России проведено 280 тысяч тестов на коронавирус.

В связи с тем, что в настоящее время в России появились тесты не только на коронавирус (ПРЦ), но и на антитела, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил в интервью телеканалу "Россия-1":

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Ракова: В столице провели 3 млн ПЦР-тестов на COVID-19

- Это два разных типа исследований. ПЦР - это метод определения непосредственно самого возбудителя вируса. То есть мы определяем его наличие на слизистых человека. Определение антител или - уже все знают - иммуноглобулин М/ иммуноглобулин G, каждый немножко становится вирусологом и медицинским работником, - это иммунный ответ. Иммуноглобулины M говорят об острой фазе заболевания. Конечно, нужно иногда несколько тестов сделать, чтобы посмотреть, какая стадия заболевания. Потому что иммуноглобулины G появляются уже в более поздний период и говорят о формировании специфического иммунитета. Поэтому один метод не заменяет другой.

Повторюсь, это два абсолютно разных подхода к диагностике. ПЦР - это определение непосредственно самого возбудителя, а определение иммуноглобулинов - это состояние иммунного ответа. Есть еще иммуноглобулин A, но он очень быстро появляется, как раз в период острой фазы заболевания, его определяют, когда нужно провести дифференциальную диагностику - с чем связано это заболевание. Но он больше используется медицинскими работниками амбулаторной или стационарной сети.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
Врач рассказала об общем осложнении у переболевших COVID-19
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции