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15.06.2020 20:14
Рубрика: В мире

Ход слоном

Российские нефть и газ ждут в Индии
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
По объемам энергетического рынка Индия уверенно занимает третье место в мире и второе среди стран АТР, а по темпам прироста потребления нефти и газа индийский рынок считается самым перспективным в мире. При этом экспорт углеводородов из России в Индию до сих пор скромен. Главная проблема в том, что у страны другие поставщики и нефти, и газа, и России приходится сталкиваться здесь с достаточно жесткой конкуренцией.
Индия занимает третье место по потреблению нефти в мире после США и Китая. Фото: Reuters Индия занимает третье место по потреблению нефти в мире после США и Китая. Фото: Reuters
Индия занимает третье место по потреблению нефти в мире после США и Китая. Фото: Reuters

Парадокс, но из-за пандемии коронавируса, которая не обошла Индию стороной, у России появляется шанс увеличить здесь свое присутствие. Из-за падения спроса и цен на энергоресурсы сейчас меняются многие устоявшиеся направления поставок нефти и газа. Потребители получили возможность выбирать наиболее выгодные условия. Для Индии с ее весьма бурно развивающейся нефтеперерабатывающей отраслью и курсом на замещение угольной генерации газовой главным приоритетом является цена. И России есть что предложить.

Фото: Bluebay2014 / istock
Почему цены на нефть упали после продления сделки ОПЕК+

"Традиционно Индия закрывает свои потребности в импорте нефти и газа за счет поставок с Ближнего Востока", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев. Он пояснил, что этот путь выгоднее и доступнее, нежели везти нефть и газ морем из России. Две трети нефти и половина импорта сжиженного природного газа (СПГ) Индии проходят через Ормузский пролив. Тем не менее Индия стремится диверсифицировать свои поставки, и ее капитал уже участвует в российских проектах, а в начале 2020 года "Роснефть" и Indian Oil подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти.

Это, конечно, капля в море для страны, которая в день потребляет 4,34 млн баррелей нефти (около 600 тысяч тонн). Но если учитывать, что весь российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию в 2019 году составил 5,5 млн тонн, увеличение поставок почти на 40% совсем неплохой результат.

Есть еще и нюанс, связанный с качественными характеристиками российской нефти. В страны АТР Россия до некоторых пор традиционно экспортировала нефть марки ESPO (ВСТО). Как пояснила старший аналитик по нефтегазовому сектору Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко, индийские НПЗ предъявляют больший спрос на тяжелую и высокосернистую нефть, в то время как ВСТО более легкий и дорогой сорт нефти, из-за чего ему сложнее конкурировать на индийском рынке.

Экспорт нефти из России в страны Азии вырос по итогам полугодия

Но уже в этом году Россия стала ставить рекорды по поставкам в страны АТР сернистой нефти марки Urals, которая ранее предназначалась главным образом для европейских потребителей. И этот сорт полностью удовлетворяет ценовые и качественные потребности индийских НПЗ.

Аналогичная ситуация с экспортом газа. Страна отрезана от крупных газопроводов и вынуждена потреблять СПГ. Проект газопровода из Ирана через Пакистан в Индию обсуждается уже 25 лет, но его реализации мешают политические разногласия сторон. Россия начала экспортировать СПГ в Индию в 2018 году. В прошлом году из почти 24 млн тонн СПГ, закупленных Индией, объем поставок из нашей страны составил всего 210 тысяч тонн. Но сейчас на газовом рынке свирепствует кризис. В сфере СПГ он затрагивает Австралию и США сильнее, чем российских производителей. И хотя бы на часть их доли на индийском рынке Россия может претендовать.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Экономика ВЭД

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