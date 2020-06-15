Россиян отправят в туры взамен отмененных не позднее конца 2021 года

Туроператоры должны будут предоставить россиянам равнозначные туры взамен аннулированных из-за пандемии путевок не позднее 31 декабря 2021 года. Такое положение включено в проект постановления правительства, которое разработал Ростуризм. Документ размещен для общественного обсуждения.

Правила будут применяться к зарубежным и внутренним турам, купленным до 31 марта 2020 года.

Под равнозначным турпродуктом понимается тур, программа пребывания, маршрут, условия путешествия и проживания, питания, услуги по перевозке туриста и дополнительные услуги в котором соответствуют туристскому продукту, предусмотренному первоначальным договором. При этом туроператор не вправе требовать доплату, если турист ранее уже полностью оплатил тур.

Если турист откажется от равнозначного туристского продукта, туроператор должен вернуть уплаченные деньги также до 31 декабря 2021 года.

Исключение составляют случаи, когда турист оказался в трудной жизненной ситуации, то есть имеет инвалидность, временно нетрудоспособен более двух месяцев подряд, зарегистрирован в качестве безработного. В этом случае туроператор должен вернуть уплаченные деньги по требованию заказчика в течение 90 дней. Это же правило действует для заказчиков в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, при возврате средств туроператор обязан уплатить заказчику проценты за пользование денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вступления в силу настоящего положения, за каждый календарный день пользования, говорится в документе. Проценты будут начисляться со дня предъявления заказчиком требования о возврате денег до дня выплаты.

Ранее в России вступил в силу закон, по которому туроператорам разрешили вместо возврата туристам денег за аннулированные из-за пандемии туров, предоставить в будущем равнозначный тур. При этом условия отмены и изменений договора о турпродукте должно определять правительство России. Разработанный Ростуризмом проект постановления определяет конкретные условия переноса туров.

С 23 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Также были отменены международные поезда и закрыты границы для въезда и выезда туристов. Ранее Ростуризм рекомендовал остановить продажу зарубежных туров.

По оценке Ассоциации туроператоров России, всего не смогли отправиться в оплаченные зарубежные туры не менее 200 тысяч россиян. Около 60% туристов согласились на перенос туров, отмечают представители туриндустрии.