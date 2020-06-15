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15.06.2020 20:16
Рубрика: Экономика

Россиян отправят в туры взамен отмененных не позднее конца 2021 года

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры должны будут предоставить россиянам равнозначные туры взамен аннулированных из-за пандемии путевок не позднее 31 декабря 2021 года. Такое положение включено в проект постановления правительства, которое разработал Ростуризм. Документ размещен для общественного обсуждения.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Правила будут применяться к зарубежным и внутренним турам, купленным до 31 марта 2020 года.

Под равнозначным турпродуктом понимается тур, программа пребывания, маршрут, условия путешествия и проживания, питания, услуги по перевозке туриста и дополнительные услуги в котором соответствуют туристскому продукту, предусмотренному первоначальным договором. При этом туроператор не вправе требовать доплату, если турист ранее уже полностью оплатил тур.

Фото: iStock
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Если турист откажется от равнозначного туристского продукта, туроператор должен вернуть уплаченные деньги также до 31 декабря 2021 года.

Исключение составляют случаи, когда турист оказался в трудной жизненной ситуации, то есть имеет инвалидность, временно нетрудоспособен более двух месяцев подряд, зарегистрирован в качестве безработного. В этом случае туроператор должен вернуть уплаченные деньги по требованию заказчика в течение 90 дней. Это же правило действует для заказчиков в возрасте 65 лет и старше.

Кроме того, при возврате средств туроператор обязан уплатить заказчику проценты за пользование денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вступления в силу настоящего положения, за каждый календарный день пользования, говорится в документе. Проценты будут начисляться со дня предъявления заказчиком требования о возврате денег до дня выплаты.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее в России вступил в силу закон, по которому туроператорам разрешили вместо возврата туристам денег за аннулированные из-за пандемии туров, предоставить в будущем равнозначный тур. При этом условия отмены и изменений договора о турпродукте должно определять правительство России. Разработанный Ростуризмом проект постановления определяет конкретные условия переноса туров.

С 23 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Также были отменены международные поезда и закрыты границы для въезда и выезда туристов. Ранее Ростуризм рекомендовал остановить продажу зарубежных туров.

По оценке Ассоциации туроператоров России, всего не смогли отправиться в оплаченные зарубежные туры не менее 200 тысяч россиян. Около 60% туристов согласились на перенос туров, отмечают представители туриндустрии.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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