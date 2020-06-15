Российский велогонщик Ильнур Закарин, который становился третьим в общем зачете "Вуэльты" в 2017 году, одержал победу в однодневной горной велогонке Cycling Challenge "0-2000", которая прошла на Кипре.

Всего в гонке приняли участие 150 гонщиков из России, Кипра, Болгарии, Великобритании, Италии, Мексики, США, Украины и Швеции. Гонка прошла в присутствии зрителей. Причем за Закарина впервые болели его дети.

- Это был мой первый опыт выступления на локальных гонках на Кипре, и я получил огромное удовольствие, - написал на своей странице в "Инстаграм" Закарин. - Шикарная организация, много маршалов, и все очень безопасно и аккуратно.