Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси

Сегодня во Франции, в Анси начинает свою работу юбилейный 60-ый Международный фестиваль анимационных фильмов, который продлится до 30 июня. В связи с пандемией коронавируса "анимационные Канны", так называют фестиваль, впервые в истории пройдут в онлайн-формате. Это же касается и проходящего в рамках фестиваля в Анси кинорынка MIFA. Он пройдет с 16 по 19 июня.

Российская анимация традиционно фигурирует в разных секциях программы кинофестиваля. В основном конкурсе полнометражных фильмов: "Огонёк-огниво" Константина Щёкина от студии "Вверх!" и "Нос или Заговор не таких" Андрея Хржановского от Школы-студии "Шар". Два полнометражных фильма в основном конкурсе фестиваля свидетельствуют о заслуженном успехе российской анимации. В основном конкурсе короткого метра: "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический двойник Галактион" Саши Свирского, "Счастье" Андрея Жидкова, копродукция России и Китая режиссера Дмитрия Геллера "10 000 уродливых чернильных пятен". Также без наших аниматоров не обошлись и секция "Перспективы" ("Perspectives"): "Поговорим?" Екатерины Михеевой; Секция молодых мастеров анимации ("Young Audiences"): "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Теплая звезда" Анны Кузиной; Секция студенческих работ ("Graduation Films"): "Дирижабль неизвестного направления" Александры Галицковой и "Голый" Кирилла Хачатурова; Секция проектов, созданных на заказ ("Commissioned Films"): клип WWF и Ивана Дорна "Дичь".

Про кинорынок MIFA стоит пояснить, что он - главное индустриальное мероприятие года в мире анимации, на котором и заключают сделки по готовым картинам и сериалам, и ищут партнеров и соинвесторов по проектам в разных стадиях производства, и представляют новые проекты.

Ассоциация анимационного кино России и 24 московские анимационные компании примут участие в международном онлайн-кинорынке. В рамках бизнес-миссии Московского экспортного центра Created in Moscow 12 компаний презентуют свои проекты на питчинге, который состоится 16 июня.

Питчинг московских компаний проходит второй год подряд в формате Territory Focus (что означает, что внимание фокусируется на определенной территории), наряду с питчингами проектов из других стран - лидеров мирового анимационного производства.

В питчинге Territory Focus будут представлены проекты студий "Союзмультфильм", "Паровоз", "Лицензионные бренды", CGF Animation, "Визарт", "АА Студио", "Аэроплан", "Агама-Фильм", "КиноАтис", "Наше кино", "Меркатор", "Ред Карпет Студио". Также на кинорынке будет представлен проект, сделанный в виртуальной реальности - мультфильм "Под подушкой" режиссера Георгия Молодцова, созданный в копродукции России, Эстонии и Белоруссии.

Всего на рассмотрение отборщиков фестиваля было прислано более 3000 фильмов из 94 стран. В оргкомитете отметили, что несмотря на сложную мировую обстановку, в 2020 году представлено гораздо больше картин, сделанных в жанре комедии, чем обычно, а также фильмов "на злобу дня", затрагивающих проблемы экологии, миграции и половой принадлежности.