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15.06.2020 18:35
Рубрика: Общество

Российскому физику присуждена престижная международная премия

Текст: Юрий Медведев
Академик Валерий Рубаков удостоен одной из высших наград в области физики - Гамбургской премии. Он яркая личность не только в нашей, но и мировой науке. Его мнение по самым разным вопросам нередко для научного сообщества бывает решающим. Некоторые известные ученые до сих пор недоумевают, почему такой авторитетный физик не работает в каком-нибудь зарубежном университете. А ведь его зазывали в самые престижные вузы на самые престижные позиции.
Фото: Pailwe\ wikipedia Фото: Pailwe\ wikipedia
Фото: Pailwe\ wikipedia

- Можно утверждать, что во многом благодаря Валерию Анатольевичу у нас в стране сохранилась теоретическая наука, - сказал корреспонденту "РГ" академик Игорь Ткачев. - Он создал сильнейшую научную школу, которую можно сравнить со школами Ландау и Боголюбова. Он всегда меня поражает тем, что почти на любой вопрос знает правильный ответ и может самую сложную проблему объяснить очень доходчиво и просто. Такое редко бывает. Недаром вокруг него всегда много молодежи.

Фото: European Space Agency
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Сам Рубаков совсем молодым заявил о себе в мировой науке, опубликовав работу о распаде протона под действием магнитного монополя. Подобное противоречило всем тогдашним представлениям, а главное знаменитой Стандартной модели элементарных частиц, которая считается одним из самых выдающихся достижений науки 20 века. А в ней почти как абсолютная истина записано: протон это стабильная частица. И вдруг распад? Молодой ученый усомнился в этом постулате и создал теорию распада, которая сейчас называется эффект Рубакова.

- Другая его очень известная в мире работа связана с феноменом антивещества, - говорит академик Ткачев. - Как известно, после Большого взрыва образовалось одинаковое количество вещества и антивещества, они должны были аннигилировать, уничтожив друг друга, а почему-то этого не произошло. Сегодня Вселенная состоит из вещества, а анти исчезло. Почему? Рубаков обратил внимание на нарушение так называемого барионного числа на самой ранней "горячей" стадии жизни Вселенной.

Сегодня существует множество теорий, которые пытаются объяснить, куда исчезла антиматерия и почему осталась только материя, вообще существует наш мир. Так вот во всех этих версиях ключевым элементом является работа Рубакова о нарушении барионного числа.

Работы теоретиков иногда называют игрой изощренного ума, многие так и остаются на бумаге, не получив подтверждения в эксперименте. Кому-то везет и доказательство находится, но его приходится ждать многие годы. Например, после предсказания бозона Хиггса понадобилось почти 60 лет, чтобы за миллиарды долларов был построен знаменитый Большой адронный коллайдер и наконец поймана эта частица Бога. Предсказанные Рубаковым эффекты ученые ловят в самых разных установках, и, по мнению академика Ткачева, шанс на успех всегда есть.

Звонок лауреату

Валерий Анатольевич, если бы была возможность заглянуть в будущее и узнать только один факт из того, что пока неизвестно, чтобы вы попросили?

Фото: iStock
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Валерий Рубаков: Что было во Вселенной на ее самой ранней "горячей" стадии после рождения после Большого взрыва.

Имена наших ученых, особенно теоретиков, постоянно мелькают в сообщениях о громких работах, выполненных в зарубежных вузах и институтах. Вас много раз приглашали, но вы не уехали даже в тяжелейшие 90-е годы.

Валерий Рубаков: Почему должен был уехать? Здесь можно делать науку высокого уровня, публиковаться в самых престижных журналах. Конечно, в 90-е было тяжеловато, но я всегда был уверен, что все постепенно завершится и придет в норму. Я оптимист. Мне всегда было интересно учить и воспитывать молодежь, а она у нас очень талантливая. Сейчас образовалась большая команда ребят, моих учеников, с которыми работать одно удовольствие.

Кстати

В комментарии организаторов премии подчеркнуто: "Валерий Рубаков - выдающийся ученый, выдвинувший далеко идущие идеи во многих областях теоретической физики, которые в значительной мере повлияли на наши представления о Вселенной. Он внес важный вклад в понимание самого начала ее существования непосредственно после Большого Взрыва и последующего развития Вселенной. Работы Рубакова помогают продвинуться в раскрытии загадок происхождения материи и исчезновения антиматерии и таким образом ответить на вопрос, как существование планет и зарождение жизни на Земле вообще стало возможным".

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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