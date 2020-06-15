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15.06.2020 19:58
Рубрика: Экономика

Роструд разъяснил, как оплачивается работа в День голосования

Текст: Елена Манукиян
За работу 1 июля, в День всенародного голосования, россияне получат зарплату в двойном размере, сообщили в Роструде. Этот день выпадает на среду и объявлен выходным днем, а работа в День всенародного голосования в Трудовом кодексе приравнивается к работе в праздничные дни, пояснили в ведомстве.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, поскольку оплата в праздничные дни начисляется в повышенном размере. А для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается", - говорится в пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС
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При этом, отметили в Роструде, работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами.

Также за работу 1 июля вместо двойной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха, но по желанию самого работника. В этом случае работа в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Отмечается, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Роструд Изменения в Конституцию РФ

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