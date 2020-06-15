Сбербанк запустил сервис проверки номера телефона на мошенничество

Сбербанк открыл сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: в разделе "Ваша безопасность" на сайте банка можно проверить, принадлежит ли какой-либо номер телефона или сайт злоумышленникам.

Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, с начала 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества.

Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

При этом необходимо помнить, что злоумышленники с 2019 года активно используют технологию подмены телефонных номеров на номера банков. По оценке Банка России, эта технология, скорее всего, останется одним из главных инструментов обмана граждан.