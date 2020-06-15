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15.06.2020 12:08
Рубрика: Экономика

Сбербанк запустил сервис проверки номера телефона на мошенничество

Текст: Игорь Зубков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сбербанк открыл сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: в разделе "Ваша безопасность" на сайте банка можно проверить, принадлежит ли какой-либо номер телефона или сайт злоумышленникам.

Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, с начала 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества.

Фото: iStock
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Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

При этом необходимо помнить, что злоумышленники с 2019 года активно используют технологию подмены телефонных номеров на номера банков. По оценке Банка России, эта технология, скорее всего, останется одним из главных инструментов обмана граждан.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

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