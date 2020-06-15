Сегодня исполняется 100 лет Владимиру Кибальчичу

Зато по инициативе Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Почта России выпустила тиражом 245 тысяч экземпляров маркированный художественный конверт, посвященный этой дате. Художник на нем изображен на фоне дома в Оренбурге, где он жил подростком в 1933-36 годах вместе с отцом - известным франкоязычным писателем Виктором Сержем, сосланным в Оренбург за принадлежность к троцкистской оппозиции.
Сегодня у стен бывшей школы, которую посещал Владимир Кибальчич, и где в 2006 году оренбургский фонд "Евразия" установил мемориальную доску, прошло гашение юбилейного конверта штемпелем первого дня.
Владимир Викторович Кибальчич (1920-2005) начал рисовать именно в Оренбурге. Когда же его отцу Виктору Сержу, благодаря выступлениям писательской общественности на Западе и личному ходатайству Ромена Роллана перед Сталиным, позволили покинуть СССР, Владимир обучался живописи во Франции. В годы Второй мировой войны семья обосновалась в Мексике. Там Влади становится мастером монументальной живописи. Его имя упоминается в одном ряду с Давидом Сикейросом, Хосе Ороско, Диего Риверой. За непревзойденную технику офорта его называют "Рембрандтом современности". Владимир Кибальчич - кавалер высшей степени ордена Искусств и литературы Франции, в 2000 году признан в Мексике Человеком тысячелетия в области изобразительных искусств.
В 2001 году фонд "Евразия" доставил из Мексики дар художника оренбургским музеям - большое собрание документов, фотографий, личных предметов, работ Виктор Сержа и Влади и открыл в Оренбурге экспозицию "Кибальчичи: отец и сын", Влади был избран Почетным членом Российской академии художеств.
В 2003 году художник передал в дар городу своего детства 145 своих офортов.
В 2005 году, за месяц до смерти Влади, выставка его гравюр (уже из собрания Оренбургского областного музея изобразительных искусств) состоялась в залах Российской академии художеств в рамках визита президента Мексики Винсенто Фокса в Москву.