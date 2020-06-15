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15.06.2020 19:01
Рубрика: Общество

Помоги учиться дома

Школьникам будут передавать технику для дистанционки все лето
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Министерство просвещения, Агентство стратегических инициатив и "Единая Россия" решили продлить акцию "Помоги учиться дома" до начала нового учебного года. Благодаря ей уже более полумиллиона нуждающихся школьников и педагогов получили технику для дистанционной учебы и занятий на дому - компьютеры, ноутбуки, планшеты.

- С первых дней развития ситуации с эпидемией министерство делало все для того, чтобы качественные занятия и уроки были доступны каждому ученику. Вместе с коллегами удалось организовать и помощь с техническим оборудованием. Это важно, и, безусловно, нужно продолжать, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Сергей Кравцов: Создаем программу помощи школьникам в новом учебном году

Напомним, в марте минпрос рекомендовал школам перейти на дистанционное обучение. Ведомство обратилось к регионам с просьбой предоставить сведения о детях и учителях, нуждающихся в технических средствах для занятий. Больше двух месяцев российские школьники учились из дома. Дольше всех - выпускники 11 классов: для них последние уроки в зависимости от региона прошли с 25 мая по 6 июня. На "Триколоре" и ОТР было запущено образовательное вещание. Видеоуроки ежедневно смотрели более 1,5 млн зрителей. При этом все уроки синхронизированы с заданиями на государственном портале "Российская электронная школа" (РЭШ). Посещаемость сайта РЭШ выросла до 2,5 млн ежедневно, а всего ресурс за последний период посмотрело 63,7 млн человек более чем из 70 стран.

- Учебный год закончился, но компьютеры по-прежнему нужны. Старшеклассникам предстоят экзамены, нужно готовиться. Кому-то надо подтянуть те или иные предметы с помощью дополнительных занятий. Многие занимаются в онлайн-кружках, на курсах, посещают лагеря в дистанционном формате, что в нынешних условиях может стать альтернативой привычному отдыху, - пояснила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В акции могут принять участие как физические лица, так и компании. Уже несколько десятков компаний и корпораций подтвердили свою готовность помочь. Потребность в технике в ежедневном режиме оценивает министерство просвещения через свои региональные представительства и школы, после чего вся информация передается в штаб акции.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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