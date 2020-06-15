Сирийская армия уничтожила десятки боевиков в провинции Идлиб

Сирийские самолеты разбомбили колонну террористов в горном районе Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб, сообщает Al-Masdar.

Согласно данным издания, боевики из группировки "Хорас-эд-Дин", имеющей связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), двигались между населенными пунктами Дейр-Сунбуль и Эль-Бараа. В ходе авиаудара десятки террористов были убиты и получили ранения, повреждена техника.

Отмечается, что в колонне среди прочих присутствовали экстремисты из "Туркестанской исламской партии". Банды "Хорас-эд-Дин" и "Туркестанской исламской партии" действуют под эгидой террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).