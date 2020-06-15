Новости

Трамп изменит лозунг избирательной кампании из-за протестов и коронавируса 01:43
Сняты ограничения движения в Москве после завершения тренировки Парада 00:33
В Москве прошла тренировка перед Парадом Победы 00:23
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе 00:22
Сирийская армия уничтожила десятки боевиков в провинции Идлиб 00:16
Сенатор Пушков высмеял главу МИД Украины за "наступательную дипломатию" 14.06.2020
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 14.06.2020
Один человек погиб и 18 ранены в результате землетрясения в Турции 14.06.2020
В Москве скорая помощь насмерть сбила женщину 14.06.2020
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ 14.06.2020
Три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Минске 14.06.2020
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне 14.06.2020
Столичные газовики возобновляют прием граждан 14.06.2020
В Чечне найдено тело одного из пропавших у реки Терек детей 14.06.2020
Вашингтон: Экономика США начала восстанавливаться после пандемии 14.06.2020
Ученые сообщили об угрозе развития новой болезни из-за COVID-19 14.06.2020
"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче 14.06.2020
В голове снесенной в США статуи лидера южан нашли бутылку старого виски 14.06.2020
Опрос: Жители Таиланда не хотят возвращения туристов 14.06.2020
В ходе протестов в Атланте двое убиты, пятеро ранены 14.06.2020
Володин почтил память Станислава Говорухина 14.06.2020
Более 100 росгвардейцев приняли участие в акции безвозмездной сдачи крови 14.06.2020
Противники Трампа в его день рождения поздравляют Обаму 14.06.2020
Культовые иномарки 1990-х: есть ли смысл рассматривать старый премиум 14.06.2020
Армена Джигарханяна выписали 14.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 00:16
Рубрика: В мире

Сирийская армия уничтожила десятки боевиков в провинции Идлиб

Сирийские самолеты разбомбили колонну террористов в горном районе Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб, сообщает Al-Masdar.

Фото: Военно Политическое Обозрение - ВПО / youtube.com
Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии

Согласно данным издания, боевики из группировки "Хорас-эд-Дин", имеющей связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), двигались между населенными пунктами Дейр-Сунбуль и Эль-Бараа. В ходе авиаудара десятки террористов были убиты и получили ранения, повреждена техника.

Отмечается, что в колонне среди прочих присутствовали экстремисты из "Туркестанской исламской партии". Банды "Хорас-эд-Дин" и "Туркестанской исламской партии" действуют под эгидой террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии