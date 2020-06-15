Новости

Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты 19:06
Песков сообщил о переговорах по проведению саммита по Сирии 19:04
Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19 18:59
Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:51
В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей 18:50
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице 18:46
Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников 18:30
Испания приняла первых иностранных туристов 18:28
ОДКБ: Угрозы безопасности нарастают по всем направлениям 18:25
Под Белгородом помощникам нелегальных мигрантов вынесли приговор 18:25
В Орле осудили продававших места на кладбищах взяточников 18:12
Для тестирования на коронавирус предложили использовать биочип 18:06
Премьер-министр Киргизии подал в отставку 18:04
Осквернившему памятник британцу дали 14 суток заключения 18:03
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году 18:00
Любимова: Кинотеатры откроются, когда риск для людей будет минимальным 17:59
Возбуждено дело по факту стрельбы в инспекторов ДПС на Ленинском проспекте 17:59
Мантуров: Господдержка станкопрома за 5 лет составила 7,5 млрд рублей 17:49
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от "Газпрома" 17:45
В КЧР заболевшие студенты COVID-19 студенты получат 10 тыс рублей 17:36
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня 17:32
Москва может недополучить до 600 млрд рублей доходов в казну 17:30
РЖД назначит дополнительные поезда "Сапсан" на выходные 17:30
Покупатель заплатил за BMW, но не приходил за ним до самой смерти 17:29
В Саранске осудили мужчину, пытавшегося выбросить с балкона младенца 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 18:23
Рубрика: Происшествия

Ветеранов не трогать

Текст: Наталья Козлова
Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, этот человек подозревается в клевете. Статья 128.1, часть 2 Уголовного кодекса РФ - "клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении".

Все началось с того, что на одном из федеральных каналов показали видеоролик. В нем участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию.

МВД: В мае выявлено 12 преступлений, связанных с распространением фейков

Ветерана гражданин Навальный обозвал "продажным холуем и человеком без совести". А еще он назвал "позором страны" того, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину от гитлеровцев, рисковал своей жизнью ради того, чтобы страна жила.

Человек, не сделавший для страны ничего, с легкостью оскорбил в лице заслуженного человека всех тех, кому мы обязаны жизнью, за его личную позицию фронтовика.

Фото: Марк Редькин/ТАСС
Володин призвал защитить память о победителях Второй мировой войны

В СК языком протокола объяснили, что ими установлены следующие факты: 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, "содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко".

Как уверено следствие, гражданин Навальный таким образом "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что в настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Если суд согласится с позицией следствия, то по этой уголовной статье ранее судимому блогеру грозит штраф до миллиона рублей или двести часов обязательных работ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир