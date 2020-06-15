Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, этот человек подозревается в клевете. Статья 128.1, часть 2 Уголовного кодекса РФ - "клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении".

Все началось с того, что на одном из федеральных каналов показали видеоролик. В нем участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию.

Ветерана гражданин Навальный обозвал "продажным холуем и человеком без совести". А еще он назвал "позором страны" того, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину от гитлеровцев, рисковал своей жизнью ради того, чтобы страна жила.

Человек, не сделавший для страны ничего, с легкостью оскорбил в лице заслуженного человека всех тех, кому мы обязаны жизнью, за его личную позицию фронтовика.

В СК языком протокола объяснили, что ими установлены следующие факты: 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, "содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко".

Как уверено следствие, гражданин Навальный таким образом "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что в настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Если суд согласится с позицией следствия, то по этой уголовной статье ранее судимому блогеру грозит штраф до миллиона рублей или двести часов обязательных работ.