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Сколько будет стоить PlayStation 5

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2020,  
13:29
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Анонс дизайна Sony PlayStation 5 и новых игр для нее, который прошел в конце минувшей недели, оставил без ответа множество вопросов. И главный из них - сколько она будет стоить?

Довольно быстро в Сеть утек скриншот сайта Amazon.fr, который якобы будет продавать консоль по цене 499 евро. Однако он может быть подделкой (пусть и качественной).

Фото: Reddit

Свою аналитику по этому вопросу подготовил ресурс TechRadar, который утверждает, что стоимость консоли составит 499 долларов в США, 499 фунтов в Великобритании и 749 австралийских долларов - в Австралии.

Sony показала игры для PlayStation 5 и представила дизайн консоли

В новом интервью BBC Джим Райан, исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, рассказал, что "цена PS5 будет соответствовать технологиям в ней". TechRadar предполагает, что в Sony до сих пор думают над окончательным вариантом цены.

Заметим, что PlayStation 4 поступила в продажу по цене 399 долларов.

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