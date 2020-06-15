Следственный комитет откроет собственную поликлинику

У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение сегодня принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, первоначально инициатива о создании медучреждения была озвучена главе ведомства ветераном Великой Отечественной войны, ветераном следствия Владимиром Федоровичем Ладейщиковым. Александр Бастрыкин поддержал это предложение, поручив подчиненным разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую функционирование поликлиники, а также начать подбор квалифицированных кадров.

Петренко говорит, что сегодняшняя ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, когда требовался мониторинг состояния здоровья сотрудников ведомства, работающих зачастую в ненормированном режиме, также подтверждает необходимость наличия такого медицинского учреждения. Еще аргумент ведомства - сотрудники СК смогут незамедлительно получать медицинскую помощь, при этом освободив места в городских поликлиниках, к которым они приписаны сегодня.

В Следственном комитете подчеркивают - для создания поликлиники не потребуется дополнительного бюджетного финансирования.

По решению главы ведомства, будет произведена оптимизация уже выделенных средств, это позволит обеспечить создание и функционирование медицинского учреждения, которое разместится в одном из зданий Следственного комитета в Москве, уточнила Петренко.

Большой опыт работы ведомственных медицинских учреждений уже есть и в других правоохранительных органах и силовых структурах, он также будет учтен при создании поликлиники СК России.