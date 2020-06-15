СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным

При сохранении административного регулирования и ограничения комиссий за прием карт, банки будут вынуждены сделать платными для клиентов некоторые услуги и сервисы.

"Речь идет о выпуске и обслуживании карт, использовании мобильных приложений финансовых организаций и доступе к колл-центру. Банки также могут сократить или отменить программы лояльности. Сейчас расходы на эти услуги субсидируются за счет межбанковских комиссий", - со ссылкой на письмо Ассоциации банков России сообщают "Известия".

На сколько именно может подорожать клиентский сервис в банках, пока не сообщается. По словам вице-президента АБР Алексей Войлуков, в России большинство услуг для клиентов банков бесплатны, поскольку они как раз оплачиваются из доходов от комиссий за прием платежей. Российские студенты и пенсионеры сегодня не готовы, как в европейских странах, ежегодно платить за карту порядка шести тысяч рублей, а значит и безналичные расчеты станут для них невыгодными, - добавляет эксперт.

Напомним, в марте Центробанк впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1% они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг - с 1 июня по 30 сентября. Представители ЦБ заявили, что введенные ограничения носят временный характер.