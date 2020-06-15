Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня

Дорогие друзья,

Принимая решения о снятии ограничений, мы каждый раз сверяем их с эпидемиологической ситуацией, которая складывается в городе. Важно, чтобы она оставалась управляемой и позволяла делать следующие шаги. Нам приходится решать задачу со многими неизвестными, всегда существует риск сделать ошибку. И это огромная ответственность перед горожанами.

Нельзя допускать неоправданный риск, но и перестраховываться тоже не следует. Закрытие предприятий, ограничение передвижения по городу, запрещение или ограничение прогулок оказывают самое негативное влияние на экономику, рабочие места, доходы, социальное и физическое самочувствие людей. В конце концов, на их гражданские конституционные права, ограничение которых допустимо только в самом крайнем случае. Именно поэтому при малейшей возможности мы должны возвращаться к нормальной жизни!

Коронавирус COVID-19. К сожалению, совсем и окончательно победить его невозможно. Как и большинство подобных вирусов, он останется с нами надолго и еще будет подвергать определенному риску жизнь и здоровье людей.

Вне всякого сомнения, на пике эпидемии необходимо предпринимать порой экстраординарные меры, чтобы поставить заболеваемость под контроль и не дать ей распространиться до гипертрофированных масштабов, делающих своевременное оказание медицинской помощи невозможным или крайне затруднительным.

Но когда эпидемия идет на спад, когда мы овладеваем ситуацией, а у системы здравоохранения появляется большой запас прочности, мы должны эти экстраординарные меры шаг за шагом снимать.

В конечном счете, мы должны находить оптимальный баланс между санитарными мерами и необходимостью переходить к обычной жизни.

Когда при улучшении эпидситуации мы принимали решения о первых серьезных шагах по снятию ограничений - таких, как возобновление работы промышленности и стройки, открытие МФЦ, магазинов и бытовых услуг, - я понимал, что иду на большой риск усиления распространения ковида.

Но, с другой стороны, я понимал, что невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг. И надеялся, что радикального, неуправляемого ухудшения не будет.

Так оно и получилось. Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения, мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше.

Тогда мы приняли решение о прекращении самоизоляции горожан и отмене пропускного режима. Это было, пожалуй, самое сложное решение. Потому что в огромном городе, центре многомиллионной агломерации желающих погулять в погожие летние дни, да еще и после трехмесячных ограничений, будет очень много.

Но держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса - просто нецелесообразно. Даже с учетом возможного, но - как я надеялся - некритичного роста заболеваемости.

Но вышло даже лучше! Сегодня - по прошествии недели - мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря - просто здорово!

Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 г.

С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Ниже я приведу служебную оперативную статистику важнейших параметров борьбы с ковидом, которая показывает очевидную картину, как мы продолжаем побеждать его, как ситуация продолжает улучшаться.

Снижается количество вновь выявляемых случаев заражения.

Еще важнее. Устойчиво сокращается количество тяжелых случаев, требующих госпитализации больных. По сравнению с неделей 1-7 июня 2020 г., на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% - с 753 до 587 случаев в день.

В результате количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% - до 8,5 тыс. человек.

Небольшое замедление темпов "освобождения коек" в последние дни - следствие новых рекомендаций Минздрава, который расширил показания к госпитализации с подозрением на коронавирус. К тому же большой резерв свободных коек (8 800 в стационарах и 15 000 во временных госпиталях) позволяет врачам не торопиться с выпиской пациентов, чтобы понаблюдать за их состоянием еще несколько дней в условиях стационара.

И, пожалуй, самое важное изменение. Мы видим устойчивое сокращение количества новых случаев внебольничных пневмоний - наиболее тяжелого осложнения COVID-19. За прошедшую неделю их число сократилось на 30% - с 706 до 493 случаев в среднем в день.

Казалось бы, можно вообще успокоиться и считать, что эпидемия закончилась. К сожалению, это не так. Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя.

Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску.

Предприятия города должны строго соблюдать требования санитарных врачей.

Я еще раз обращаюсь к вам, дорогие мои друзья: берегите себя и своими действиями помогайте и дальше побеждать беду, с которой мы столкнулись. И которая подвергла нас столь тяжелым и порой трагическим испытаниям.

В заключение хочу еще раз выразить глубочайшую благодарность и признательность врачам и медсестрам, всем медицинским работникам Москвы, ведущим неустанную борьбу за наше здоровье. Хочу сказать спасибо москвичам за поддержку, понимание и совместную борьбу с этой заразой. Вне всякого сомнения, победа будет за нами.

Источник: sobyanin.ru