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15.06.2020 11:59
Рубрика: Экономика

СП нашла в агроведомствах нарушений на 900 млн рублей

Текст: Татьяна Карабут
Счетная палата проверила исполнение бюджета 2019 года основными агроведомствами: минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором. По результатам проверки аудиторы выявили нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн рублей, сообщили в Счетной палате.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

По данным СП, почти две трети от общей суммы (650,1 млн рублей) приходится на Минсельхоз. Так, 216,4 млн рублей министерство "потеряло" при предоставлении межбюджетных трансфертов - из-за того, что большинство регионов предоставили недостоверные сведения по субсидиям. Несмотря на то, что в период пандемии штрафные санкции приостановлены, Минсельхоз должен принять меры, чтобы пресечь эти нарушения, считает аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Счетная палата выходит на рынок международного аудита

Также Минсельхоз мог бы сэкономить на уплате процентов Россельхозбанку. В 2019 году из федерального бюджета "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) были предоставлены субсидии на проведение интервенций. Из общей суммы больше половины (более 2,6 млрд рублей) было выплачено ОЗК за обслуживание кредитов в Россельхозбанке. При этом в прошлом году ключевая ставка снизилась с 7,75 до 6,5%. Однако, как утверждают в Счетной палате, ведомство не проводило работу по снижению процентов по кредитным договорам ОЗК. И в результате дополнительная нагрузка на федеральный бюджет по процентам составил около 420 млн рублей.

Росрыболовство допустило нарушений на 250,5 млн рублей. Они касаются ограничений конкуренции, необоснованного формирования цены контракта, несоблюдения условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Кроме того, аудиторы установили факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов на реставрацию двух административных зданий Росрыболовства.

"Были существенно изменены состав и объемы выполняемых работ без внесения соответствующих изменений в техзадание и проектно-сметную документацию. Как следствие, фактически выполненные работы оплачивались по несоответствующим им расценкам", - пояснил Михаил Мень.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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В результате, по оценке Счетной палаты, ущерб федеральному бюджету составил 2,9 млн рублей. Аудиторы уже подготовили обращение в генпрокуратуру на этот счет. По отдельным нарушениям, касающимся закупок, подготовлено письмо в ФАС.

В Россельхознадзоре Счетная палата выявила нарушения, связанные с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при проведении закупок малого объема.

При этом у всех трех агроведомств по-прежнему есть проблемы с объектами незавершенного строительства. В прошлом году только Росрыболовство немного сократило их количество - с 25 до 21 объекта. В Россельхознадзоре недостроя стало больше на один объект, а в Минсельхозе добавилось 27 объектов незавершенного строительства.

Экономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минсельхоз

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