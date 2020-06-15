По имеющейся информации, за океаном занялись перекраской истребителей Lockheed Martin F-16C Block 32D Fighting Falcon из состава эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron), дислоцированной на авиабазе Неллис в Неваде.

Сформировали 64-ю эскадрилью в октябре 1972 года. Именно для отработки навыков воздушного боя с тогдашними противниками США. В отношении Соединенных Штатов никто тогда агрессии не проявлял. Наоборот, это Пентагон вел кровавую войну в далеком Индокитае, выступая там именно в роли агрессора. Но те самолеты, которые должны были изображать врагов и их пилотов вполне официально нарекли "эскадрильей агрессоров".

Чтобы "агрессор" смотрелся достоверно, использовали самолеты, внешне похожие на советские истребители того времени. Наиболее популярным был F-5 Tiger. Даже брали в лизинг израильские истребители "Кфир", названные в США F-21A. Сейчас используют собственные вполне современные самолеты.

Для придания достоверности на "агрессивные" самолеты наносили красные звезды. Сейчас стараются полностью покрасить истребители в цвета, характерные для лучших российский боевых крылатых машин.

В 2016 году в той самой 64-й эскадрилье перекрасили истребитель F-16C Block 25F в цвет, характерный для опытного тогда Су-35. Причем эксперты установили, что был скопирован окрас Су-35-2, бортовой номер "902". Теперь очередь дошла до Су-57. Хотя эти истребители пятого поколения в войска только начинают поступать, американские летчики, похоже, относятся к ним очень серьезно.

Пиксельную окраску Су-57 за океаном назвали "призрачной" ("ghost" paint scheme). У нас ее иногда называют "цифровой". Дело в том, что именно такое сочетание цветов и контуров затрудняет обнаружение самолета системами, так называемого, технического зрения, которое построено на цифровых технологиях.

Как сообщают сами американцы, окрасить самолет в "призрачный" цвет оказалось делом для них очень сложным. Были привлечены специальные наземные службы. И то 12 человек, профессионально занимающихся именно окраской летательных аппаратов, трудились в три смены 18 суток.

Зато истребитель F-16C Fighting Falcon, в цветах российского самолета, стал смотреться даже красиво и более эффектно, чем в стандартном окрасе ВВС США. Американские летчики это отметили сами.

Только возникает чисто риторический вопрос: зачем это делается? Почему мнимого "агрессора" должны имитировать лишь самолеты в камуфлирующей окраске наших "сушек"? Мы даже на учениях никогда не изображаем условными врагами армию США. И нападать не собираемся. Но, похоже, априори Россия для Запада была и осталась агрессором без всяких кавычек.