Средняя цена нефти Urals составила 37,56 доллара за баррель

Средняя цена на российскую нефть марки Urals за период с 15 мая по 14 июня 2020 года составила 274,2 доллара за тонну или 37,56 доллара за баррель. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

От расчета средней цены определяется размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти марки Urals. Таким образом, экспортная пошлина для нее с 1 июля 2020 года повысится на 29,5 доллара и составит 37,8 доллара за тонну. В июне экспортная пошлина равнялась 8,3 долларов за тонну.

Минфин также сообщает, что с 1 июля пошлина на высоковязкую нефть повысится с 1,2 до 3,7 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 2,4 до 11,3 доллара за тонну, а на темные - с 8,3 до 37,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится с 2,4 до 11,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафта) - с 4,5 до 20,7 доллара за тонну.

Сохранится льготная нулевая ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и "Приразломного" месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Также останется нулевой пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ.

Месяцем ранее в период 15 апреля по 14 мая 2020 года средняя стоимость Urals составила 145,3 доллара за тонну или 19,91 доллара за баррель. Цена Urals выросла более чем на треть, приблизившись к цене отсечения в российском бюджете, которая в этом году составляет 42,4 доллара за баррель марки Urals. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России в 2020 году. Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ), средства которого сейчас используются для восстановления экономики от воздействия эпидемии коронавируса.