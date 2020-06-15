Ставка по образовательным кредитам снизится до 3 процентов

Накануне старта приемной кампании эксперты Высшей школы экономики провели онлайн-опрос об образовательном кредите. Участниками стали граждане старше 18 лет из 161 населенного пункта России. Напомним, в этом году процентная ставка для тех, кто хочет оформить кредит, чтобы оплатить учебу в вузе, снизится до 3 процентов. Такое поручение дал президент.

До сих пор ставка была 8-16 процентов. Для большинства студентов это неподъемные суммы. Эксперты уверены: теперь число желающих оформить образовательный кредит вырастет, ведь из-за пандемии многие семьи оказались в сложных финансовых условиях.

Однако, по данным опроса "Вышки", в деталях об образовательном кредите мало кто знает. Так, респондентам задавались два вопроса: знают ли они о кредите и как относятся к такой мере поддержки от государства. И оказалось, что только 6 процентов знают об этом в деталях - могут озвучить процентные ставки, условия выдачи и пр. Еще 52 процента что-то слышали о такой возможности, но не знают подробностей. А около 42 процентов вообще не в курсе.

На вопрос: "Стали бы вы рекомендовать возможность обращения к образовательному кредиту своим знакомым?" - более половины участников опроса ответили "да". Но только после того, как прочитали всплывающую подсказку о том, что такое образовательный кредит. Примерно четверть ответили "нет".

- Можно сказать, что в среднем настроения по отношению к образовательному кредиту у населения скорее позитивные, - прокомментировал результаты автор исследования Иван Груздев. - Но многие очень слабо осведомлены о такой возможности.

Что такое образовательный кредит

Программа образовательного кредитования с господдержкой позволяет банкам выдавать кредит на обучение в вузе с невысокой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты, а основной долг заемщик начинает выплачивать только через три месяца после выпуска из университета. Пока срок погашения кредита - 10 лет после выпуска из вуза. Но, возможно, он будет увеличен.