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15.06.2020 18:51
Рубрика: Общество

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Ставка по образовательным кредитам снизится до 3 процентов
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Накануне старта приемной кампании эксперты Высшей школы экономики провели онлайн-опрос об образовательном кредите. Участниками стали граждане старше 18 лет из 161 населенного пункта России. Напомним, в этом году процентная ставка для тех, кто хочет оформить кредит, чтобы оплатить учебу в вузе, снизится до 3 процентов. Такое поручение дал президент.
Эксперты уверены: с понижением процентной ставки число желающих оформить образовательный кредит вырастет. Фото: Anna Fomenko / istock Эксперты уверены: с понижением процентной ставки число желающих оформить образовательный кредит вырастет. Фото: Anna Fomenko / istock
Эксперты уверены: с понижением процентной ставки число желающих оформить образовательный кредит вырастет. Фото: Anna Fomenko / istock

До сих пор ставка была 8-16 процентов. Для большинства студентов это неподъемные суммы. Эксперты уверены: теперь число желающих оформить образовательный кредит вырастет, ведь из-за пандемии многие семьи оказались в сложных финансовых условиях.

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Однако, по данным опроса "Вышки", в деталях об образовательном кредите мало кто знает. Так, респондентам задавались два вопроса: знают ли они о кредите и как относятся к такой мере поддержки от государства. И оказалось, что только 6 процентов знают об этом в деталях - могут озвучить процентные ставки, условия выдачи и пр. Еще 52 процента что-то слышали о такой возможности, но не знают подробностей. А около 42 процентов вообще не в курсе.

На вопрос: "Стали бы вы рекомендовать возможность обращения к образовательному кредиту своим знакомым?" - более половины участников опроса ответили "да". Но только после того, как прочитали всплывающую подсказку о том, что такое образовательный кредит. Примерно четверть ответили "нет".

- Можно сказать, что в среднем настроения по отношению к образовательному кредиту у населения скорее позитивные, - прокомментировал результаты автор исследования Иван Груздев. - Но многие очень слабо осведомлены о такой возможности.

Что такое образовательный кредит

Программа образовательного кредитования с господдержкой позволяет банкам выдавать кредит на обучение в вузе с невысокой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты, а основной долг заемщик начинает выплачивать только через три месяца после выпуска из университета. Пока срок погашения кредита - 10 лет после выпуска из вуза. Но, возможно, он будет увеличен.

Общество Образование Экономика Финансы Долги и кредиты

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