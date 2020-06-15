Тарасова оценила включение Плющенко в тренерский штаб сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое отношение к включению в тренерский штаб сборной России двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

О назначении Плющенко стало известно в воскресенье, когда на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, в котором говорится, что двукратный олимпийский чемпион, а ныне наставник собственной академии является одним из специалистов, работающих с национальной командой.

По мнению Тарасовой, нужно набраться терпения и не стоит ожидать от этого назначения моментального эффекта.

"Я думаю, что надо запастить терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства", - отметила Тарасова в интервью радиостанции "Говорит Москва".