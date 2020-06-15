Тарасова оценила включение Плющенко в тренерский штаб сборной России

Новости

В Новороссийске ребенок выпал из окна четвертого этажа 14:30
Подсчитано, сколько миллионов Михаил Ефремов зарабатывал за месяц 14:26
Военные получили около 25 тысяч АК-12 по контракту 2020 года 14:23
Подсчитано возможное число разумных цивилизаций в Млечном Пути 14:19
В Новгородской области нашли обломки советского бомбардировщика 14:18
Президент КХЛ подтвердил участие 23 клубов в следующем сезоне 14:17
Что советуют молодежи долгожители Беларуси 14:13
Вертолетный полк Балтфлота начал маневры на фоне учений НАТО 14:12
В России разработали новый экспресс-метод исследования рака мозга 14:11
В Кремле не стали комментировать возможность обмена Уилана 14:08
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов 14:00
Обнаружена олимпийская "тройка" со скромным пробегом 14:00
Мошенник выманил миллион рублей для якобы инвестиционного вложения 13:59
В "Россети Сибирь" подвели предварительные итоги ремонтной кампании 13:55
ВЦИОМ: 83% россиян соблюдали режим самоизоляции 13:52
Путин посетит главный храм Вооруженных сил 13:52
Правительство поможет регионам в случае осложнений с пандемией 13:51
В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры 13:51
Вышел трейлер биохоррора "Заводчик" 13:45
Американский F-15 упал в Северном море 13:44
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей 13:39
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов отказался от адвокатов 13:39
В Заполярье ликвидировали главный очаг коронавируса 13:39
В Приамурье проверят видео о психологическом насилии над девочкой 13:36
Тренер Логинова подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 13:27
Рубрика: Спорт

Тарасова оценила включение Плющенко в тренерский штаб сборной России

Текст: Максим Домчев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое отношение к включению в тренерский штаб сборной России двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Трусова прокомментировала переход к Плющенко

О назначении Плющенко стало известно в воскресенье, когда на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, в котором говорится, что двукратный олимпийский чемпион, а ныне наставник собственной академии является одним из специалистов, работающих с национальной командой.

По мнению Тарасовой, нужно набраться терпения и не стоит ожидать от этого назначения моментального эффекта.

"Я думаю, что надо запастить терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства", - отметила Тарасова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20