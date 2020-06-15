Тедеско: Гулиев может вернуться в основной состав "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не исключил возвращения в основной состав полузащитника Аяза Гулиева, ранее отправленного во вторую команду за дисциплинарное нарушение.

Как заявил Тедеско журналистам, теоретически футболист имеет шансы на возвращение в состав. Ранее в СМИ сообщалось о том, что футболист нарушил дисциплину в отношении с представителем тренерского штаба, за что был отправлен в "Спартак-2".

"У "Спартака" были проблемы с Гулиевым, сейчас он не в "Спартаке-2". Что происходит в команде, остается в команде, мы не выносим информацию вовне, - сказал Тедеско. - На данный момент мы не планируем, что этот игрок вернется в команду, но может произойти что угодно. Двери всегда открыты".

Также наставник красно-белых рассказал о готовности полузащитника Зелимхана Бакаева, который ранее переболел коронавирусом. По словам главного тренера, Бакаев заметно отстает в подготовке.

"Одно дело, когда ты бегаешь дома и занимаешься на велотренажере, другое - когда работаешь на поле с мячом. Это совершенно другая работа: ускорения, торможение, смена направлений", - отметил он.

Тренер добавил, что футболисты находятся в хорошем состоянии, а у Бакаева еще есть неделя для того, чтобы улучшить состояние.