Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии

Численность воинского контингента США в Германии будет сокращена, если Берлин не заплатит за их размещение, пообещал американской президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме.

Их число будет снижено до 25 тысяч, передает ТАСС. Сейчас контингент насчитывает 34,5 тысячи военных.

"Германия, как вы знаете, нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды, и они это знают, - в очередной раз он обрушился с критикой на союзников по альянсу. - Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?"