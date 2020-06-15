Тренер Логинова подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона

Личный тренер сильнейшего биатлониста России Александра Логинова Александр Касперович и экс-наставник женской сборной Виталий Норицын подписали двухлетние контракты с Болгарской федерацией биатлона.

Сроки контрактов рассчитаны до конца Олимпиады 2022 года, сообщил ТАСС Касперович. 62-летний специалист займет пост главного тренера болгарской сборной, а 36-летний Норицын станет его помощником.

"Вылететь в Болгарию не получилось, ближайший рейс запланирован на 1 июля, - сказал Касперович. - Но болгарская федерация прислала нам контракты, которые я и Виталий подписали. Они пока рассчитаны на два года, до Олимпиады".

Касперович признался, что сейчас тренеры работают с командой, которая уже начала тренировки, удаленно, а выполнение из указаний отслеживает помощник в Болгарии.