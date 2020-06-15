Трансляции матчей выставочного теннисного турнира Adria Tour в Белграде, организованных при участии лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, посмотрели более 100 миллионов человек.

Напомним, что сам Джокович не смог выйти из группы, а победу одержал австриец Доминик Тим, который в финале обыграл другого серба, Филипа Крайиновича.

- Более 100 миллионов человек смотрели записи матчей. По всей Америке, Европе мы получаем благодарности и похвалу. Я в восторге от зрительской поддержки, огромное спасибо от всего сердца, - цитирует Джоковича rts.rs. - Турнир показал, что люди любят спорт, любят теннис. Не только в нашей стране, но и во всем мире.

На турнире в Белграде трибуны тоже не пустовали. Но Джокович заверил, что все было в рамках закона и в соответствии с мерами безопасности, а все предписания правительства были соблюдены.