Новости

Трамп заявил о готовности восстановить порядок в Сиэтле 23:41
Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии 23:13
В парке 850-летия Москвы произошла утечка дизтоплива после пожара 22:49
Тедеско: Гулиев может вернуться в основной состав "Спартака" 22:44
Путин и Вучич обсудили план контактов 22:27
Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву 22:13
Марат Хуснуллин: Ввод жилья с начала года упал на пять процентов 21:51
РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями 21:00
В Лосином острове прошла акция по спасению бездомных 20:54
Юрий Трутнев назначен главой правительственной комиссии 20:53
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово 20:24
СМИ: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2022-м, а не в 2021 году 19:46
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой 19:35
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление 19:31
В Костроме возбудили дело после обрушения потолка в жилом доме 19:31
ВОЗ: COVID-19 в мире заразились уже больше 7,8 млн человек 19:26
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских 19:21
Организаторы "Евровидения" объявили, где и когда пройдет конкурс в 2021 году 19:18
Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты 19:06
Песков сообщил о переговорах по проведению саммита по Сирии 19:04
Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19 18:59
Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:51
В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей 18:50
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице 18:46
Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 22:17
Рубрика: Спорт

Соскучились по ракеткам

Турнир Джоковича посмотрели 100 млн человек
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 129(8183)
Трансляции матчей выставочного теннисного турнира Adria Tour в Белграде, организованных при участии лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, посмотрели более 100 миллионов человек.

Напомним, что сам Джокович не смог выйти из группы, а победу одержал австриец Доминик Тим, который в финале обыграл другого серба, Филипа Крайиновича.

Фото: iStock
Из клубники, выращенной для Уимблдона, сделают джем

- Более 100 миллионов человек смотрели записи матчей. По всей Америке, Европе мы получаем благодарности и похвалу. Я в восторге от зрительской поддержки, огромное спасибо от всего сердца, - цитирует Джоковича rts.rs. - Турнир показал, что люди любят спорт, любят теннис. Не только в нашей стране, но и во всем мире.

На турнире в Белграде трибуны тоже не пустовали. Но Джокович заверил, что все было в рамках закона и в соответствии с мерами безопасности, а все предписания правительства были соблюдены.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20