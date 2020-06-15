У двух россиян в Южной Корее подтвержден COVID-19

У двух граждан Российской Федерации, находящихся сейчас на территории Южной Кореи, подтвержден коронавирус COVID-19. До сих пор сообщений о случаях заражения россиян в Корее не поступало. Об инфицированных COVID-19 россиянах рассказало корейское информационное агентство No Cut News, ссылаясь на информацию из администрации провинции Южная Кёнсан, что на юге Корейского полуострова.

Согласно заявлению чиновников провинции, 13 июня в Корею из РФ прибыли двое россиян, которые при въезде сдали анализы на коронавирус и находились на домашнем карантине на острове Кочже, где оба работают. Вскоре у них был подтвержден COVID-19, после чего их перевели для лечения в клинику города Масан. Имен заболевших не сообщают, известно лишь, что оба - мужчины, им по 41 году, они вместе работают на острове Кочже.

Открытым остается вопрос, как именно россияне смогли попасть в Южную Корею, так как сообщение между двумя странами в настоящий момент закрыто. Отметим, что 13 июня в Инчхонский международный аэропорт (Сеул) прибыл "вывозной" рейс авиакомпании "Аэрофлот", на котором 14-го июня по маршруту Инчхон (Сеул) - Владивосток - Москва в Россию вернулись 259 россиян. Кроме того, вечером 13 июня из Москвы вылетел самолет компании Korean Air, на котором из России вывезли 91 гражданина Южной Кореи. Данный борт прибыл 14 июня в Инчхонский международный аэропорт. Если судить по дате въезда - 13 июня, то двое россиян, которые проследовали затем на Кочже, скорее всего, прибыли рейсом "Аэрофлота".

Есть вероятность, что эти двое заболевших стали первыми россиянами у которых подтвержден коронавирус в Корее. До этого сообщалось о прилетевшей из РФ женщине, у которой был подтвержден COVID-19, но она замужем за корейцем и имеет гражданство этой страны.

Отметим, что по данным на полночь 14 июня в Южной Корее было зафиксировано 12 085 случаев заражения коронавирусом, из которых 10 718 человек выздоровели. Количество подтвержденных носителей COVID-19 в стране составило 1 090 человек. От болезни скончались 277 пациентов. За сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения, 27 человек поправились.