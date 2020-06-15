Новости

Королю Марокко сделали операцию на сердце 03:48
Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение 03:42
Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле 03:31
Инфекционист США: Страна вернется к нормальной жизни через год 03:28
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей 02:51
У двух россиян в Южной Корее подтвержден COVID-19 02:27
Греческие музеи снова начнут принимать посетителей с 15 июня 02:02
Власти Джорджии выберут наказание для полицейского стрелявшего в Брукса 01:45
Турция нанесла удары по позициям курдов в Ираке 01:35
Эксперты SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов 01:33
Взрослый и ребенок погибли после падения с гидроцикла в Тверской области 01:13
Более 20 полицейских пострадали в Лондоне во время беспорядков 00:49
Трамп изменит лозунг избирательной кампании из-за протестов и коронавируса 00:43
Сняты ограничения движения в Москве после завершения тренировки Парада 00:33
В Москве прошла тренировка перед Парадом Победы 00:23
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе 00:22
Сирийская армия уничтожила десятки боевиков в провинции Идлиб 00:16
Сенатор Пушков высмеял главу МИД Украины за "наступательную дипломатию" 14.06.2020
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 14.06.2020
Один человек погиб и 18 ранены в результате землетрясения в Турции 14.06.2020
В Москве скорая помощь насмерть сбила женщину 14.06.2020
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ 14.06.2020
Три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Минске 14.06.2020
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне 14.06.2020
Столичные газовики возобновляют прием граждан 14.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 02:27
Рубрика: В мире

У двух россиян в Южной Корее подтвержден COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У двух граждан Российской Федерации, находящихся сейчас на территории Южной Кореи, подтвержден коронавирус COVID-19. До сих пор сообщений о случаях заражения россиян в Корее не поступало. Об инфицированных COVID-19 россиянах рассказало корейское информационное агентство No Cut News, ссылаясь на информацию из администрации провинции Южная Кёнсан, что на юге Корейского полуострова.

Фото: JOSEPH EID / AFP
Южная Корея преподнесла новые уроки по борьбе с COVID-19

Согласно заявлению чиновников провинции, 13 июня в Корею из РФ прибыли двое россиян, которые при въезде сдали анализы на коронавирус и находились на домашнем карантине на острове Кочже, где оба работают. Вскоре у них был подтвержден COVID-19, после чего их перевели для лечения в клинику города Масан. Имен заболевших не сообщают, известно лишь, что оба - мужчины, им по 41 году, они вместе работают на острове Кочже.

Открытым остается вопрос, как именно россияне смогли попасть в Южную Корею, так как сообщение между двумя странами в настоящий момент закрыто. Отметим, что 13 июня в Инчхонский международный аэропорт (Сеул) прибыл "вывозной" рейс авиакомпании "Аэрофлот", на котором 14-го июня по маршруту Инчхон (Сеул) - Владивосток - Москва в Россию вернулись 259 россиян. Кроме того, вечером 13 июня из Москвы вылетел самолет компании Korean Air, на котором из России вывезли 91 гражданина Южной Кореи. Данный борт прибыл 14 июня в Инчхонский международный аэропорт. Если судить по дате въезда - 13 июня, то двое россиян, которые проследовали затем на Кочже, скорее всего, прибыли рейсом "Аэрофлота".

Есть вероятность, что эти двое заболевших стали первыми россиянами у которых подтвержден коронавирус в Корее. До этого сообщалось о прилетевшей из РФ женщине, у которой был подтвержден COVID-19, но она замужем за корейцем и имеет гражданство этой страны.

Отметим, что по данным на полночь 14 июня в Южной Корее было зафиксировано 12 085 случаев заражения коронавирусом, из которых 10 718 человек выздоровели. Количество подтвержденных носителей COVID-19 в стране составило 1 090 человек. От болезни скончались 277 пациентов. За сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения, 27 человек поправились.

В мире В мире Восточная Азия В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии