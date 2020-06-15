Убийца Улофа Пальме найден, доказательства - нет

Шведский прокурор Кристер Петерссон объявил о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое расследовалось с 1986 года. Виновным назван главный свидетель, покончивший с собой еще в 2000-м году дизайнер Стиг Энгстрем. И хотя весомых доказательств его вины нет, шведы вздохнули с облегчением.

28 февраля 1986 года Улоф Пальме вместе с женой Лизбет шел домой из кинотеатра в центре Стокгольма. Поход в кино был спонтанным решением четы Пальме, принятым уже после того, как премьер отпустил домой своих телохранителей. В 23.21 в супругов выстрелили из револьвера с близкого расстояния. Пальме скончался на месте, а его жена была ранена. Обе пули были в скором времени обнаружены, а вот орудие убийства найти так и не удалось.

В течение 34 лет это преступление было без преувеличения "открытой раной" для Швеции. Существовало пять основных и десятки второстепенных теорий, кто мог убить Пальме. 134 человека признались в этом убийстве, причем 29 из них явились с повинной в полицию, а остальные рассказывали об этом друзьям и знакомым.

В 2010 году в стране частично отменили 25-летний срок давности дел такого рода, чтобы продолжить расследование. Всего за это время было допрошено 10 тысяч человек, собрано такое количество материалов по делу об убийстве Пальме, что их хватило на 250 шкафов, 11 из которых предназначены для аудио- и видеозаписей. Все они, кстати, были недавно оцифрованы.

Всего за эти годы на расследование было потрачено около 65 миллионов долларов. И это не считая расходов на два судебных процесса, в ходе которых в июле 1989 был сначала осужден и приговорен к пожизненному заключению, а потом оправдан апелляционным судом подозреваемый Кристер Петтерсон. Он остается единственным человеком, когда-либо осужденным за убийство Пальме, после того, как вдова премьера опознала его в ходе соответствующей процедуры на полицейском участке. Он умер в 2004 году.

По удивительному стечению обстоятельств, Кристером Петерссоном зовут и нынешнего главного прокурора, который объявил о завершении расследования. По последней версии следствия, убийца Пальме - Стиг Энгстрем, который изначально проходил по делу как свидетель. Он явился в полицию вскоре убийства Пальме, и сообщил, что работает графическим дизайнером в страховой компании Skandia, расположенной недалеко от места преступления. По его словам, он был одним из первых на месте происшествия и пытался оказать помощь умирающему премьер-министру. Но в ходе недавнего пересмотра материалов дела полиция обнаружила несоответствия в истории "очевидца" Энгстрема. Следователи проанализировали его показания и, соотнеся их с показаниями других свидетелей, пришли к выводу о его виновности.

В ходе двухчасовой пресс-конференции, посвященной закрытию дела, Петерссон сообщил, что "если Энгстрем был там, он исчез, не успев запомниться ни одному из свидетелей", а значит, он спешил скрыться, а не оказывал помощь жертвам преступления. При этом, у следствия нет ни возможного мотива этого преступления, ни орудия убийства, ни более или менее весомых доказательств, ни, в конце концов, живого обвиняемого.

В интервью европейскому изданию Politico прокурор сказал, что он хотел бы воздержаться от спекуляций на тему мотива для убийства, но "Энгстрем вращался в кругах противников Пальме", к тому же, у него были "проблемы с деньгами и алкоголем". Так или иначе, сын Улофа Пальме Мартен сообщил шведским СМИ, что он вполне доверяет заключению, к которому пришла прокуратура, и рад, что дело, наконец, закрыто.