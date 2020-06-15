Президента Арктической академии наук 78-летнего петербургского ученого Валерия Митько обвинили в госизмене.

Об этом вчера со ссылкой на адвоката ученого Ивана Павлова сообщил "Интерфакс". Как сообщил защитник, его клиенту вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездок в эту страну.

Речь идет о командировках в КНР в 2017 - 2018 годах, во время которых, как считает следствие ФСБ, Митько передал китайцам секретные документы о разработках в области гидроакустики и обнаружения подводных лодок. Как утверждает адвокат, ученый брал с собой в командировки только те материалы, которые были связаны с его непосредственной научной деятельностью.

Информация о шпионском деле появилась только сейчас, хотя обвинение ученому было предъявлено еще в феврале 2020 года, тогда же была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 5 июня Дзержинский суд в Петербурге продлил ему домашний арест до начала октября.