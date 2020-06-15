"Уральские авиалинии" получат кредит на 400 миллионов рублей

Авиакомпания "Уральские авиалинии" привлечет заемные средства у банка ВТБ на сумму 400 млн рублей, сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с президентом России Владимиром Путиным.

"Банком ВТБ одобрена кредитная линия на сумму 400 млн. Выдача запланирована на июнь-июль", - сказал Скуратов в ходе совещания, которое транслировал телеканал "Россия-24".

Кроме того, авиакомпания рассчитывает получить отсрочку по налоговым платежам на сумму 90 млн рублей. Перевозчик подал заявление об этом, решение будет принято в июле.

Поддержку авиакомпании окажут также в Свердловской области. Губернатор подписан указ об освобождении от уплаты налогов на имущество на сумму около 40 млн рублей, рассказал Скуратов.

При этом он отметил, что авиакомпания сохранила большую часть сотрудников, несмотря на вынужденный простой из-за пандемии коронавируса. Всего в авиакомпании работает около 4 тысяч человек. Сотрудникам сохраняется минимальная заработная плата.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2019 года авиакомпания перевезла более 9,5 млн пассажиров.