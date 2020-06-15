Ушел из жизни первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

Первый в истории новой России министр здравоохранения Андрей Воробьев скончался в понедельник, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни известного деятеля науки, выдающегося специалиста в области фундаментальных и клинических проблем онкогематологии и радиационной медицины, академика, создателя Гематологического научного центра, первого министра здравоохранения Российской Федерации Андрея Ивановича Воробьева", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечают в Минздраве, именно Андрей Воробьев был одним из тех, кто стоял у истоков совершенствования отечественной высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря его усилиям в непростые для страны годы удалось сохранить в профессии многих врачей и обеспечить подготовку новых квалифицированных медицинских кадров.

Андрей Воробьев также вел активную социальную работу, преподавал в Российской медицинской академии последипломного образования, написал множество монографий и учебных пособий, добавляют в Минздраве.

"Коллеги и друзья знали его как человека порядочного, открытого и неравнодушного, - констатируют в пресс-службе министерства здравоохранения. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича, его коллегам и соратникам".