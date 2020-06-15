Утвержден план по обеспечению продовольственной безопасности РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании плана мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности РФ. Одна из главных целей - повысить качество продукции на прилавках.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина напомнил, что президент утвердил доктрину в конце января нынешнего года.

- Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в доктрину задач, - сообщил Мишустин.

Он подчеркнул, что российский АПК надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. Эту задачу в последние годы уже удалось решить. В перспективе планируется наращивать темпы производства сельхозпродукции, рассказал премьер-министр.

- Но не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества, - особо отметил он. - В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции.

При этом, добавил Мишустин, будет учитываться необходимость соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза.

Среди других мероприятий по повышению продовольственной безопасности - шаги по развитию сельских территорий, закупке современной техники для аграриев, поддержке науки и расширению торговли.

- Работу по выполнению "дорожной карты" будем вести во взаимодействии с нашими сенаторами, - сообщил глава кабмина. - Они представляют все регионы нашей страны и хорошо знают их специфику, которая довольно сильно различается. Это всегда необходимо учитывать, чтобы добиться максимально эффективной реализации наших решений.

Мишустин отдельно остановился на теме кредитования агропорома. Льготные инвестиционные кредиты производителям сельхозпродукции уже положены. А теперь дополнительную поддержку получат те, кто создает новые рабочие места и повышает конкурентоспособность российской сельхозпродукции. Речь об участниках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

- Мы скорректировали правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по льготным инвесткредитам, - сообщил он. - Теперь при формировании ими реестра потенциальных заемщиков в приоритетном порядке в него должны быть включены сельскохозяйственные производители, участвующие в этом национальном проекте.

По оценке кабмина, это позволит повысить эффективность агробизнеса, увеличить темпы производства и обеспечить продовольственную безопасность страны.