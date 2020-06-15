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15.06.2020 10:21
Рубрика: В мире

В Австралии осквернили памятники мореплавателю Джеймсу Куку

Текст: Константин Волков

В Австралии намерены ужесточить законы, направленные на защиту памятников. Такие заявления были сделаны представителями властей разных уровней, сообщает AP.

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Внимание к проблеме было привлечено после того, как вандалы испортили в Сиднее два памятника британскому мореплавателю Джеймсу Куку, одному из первых исследователей континента.

В частности, были задержаны две женщины, которые разрисовали памятник Куку в Гайд-парке Сиднея. Кроме того, неизвестные облили краской и другой памятник мореплавателю в пригороде Сиднея.

Как заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, ей очень бы не хотелось, чтобы пришлось вносить специальные поправки в законодательство, потому что "это совершенно не австралийское поведение, и лишь очень малый процент людей способен на такое".

При этом в Австралии все же разгорелась дискуссия, было ли там рабство и есть ли за что извиняться белым австралийцам. Премьер-министр Скотт Моррисон ранее заявил, что на Зеленом континенте рабства не было, но потом извинился, когда ему напомнили, что жителей островов Океании в XIX веке вынудили работать на плантациях сахарного тростника, а коренные жители континента, хотя и трудились за зарплату, но им ее так и не выплатили.

В мире Океания Австралия

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