В Иране второй день смертность от COVID-19 превышает сто случаев

В министерстве здравоохранения Исламской Республики второй день подряд фиксируют более ста летальных исходов у пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

По его данным, за минувшие сутки в стране скончались 113 человек. Таким образом, общее количество смертельных исходов от заболевания достигло 8950.

За последние 24 часа выявлено 2449 новых случаев заражения. Общее число случаев заражения COVID-19 в Иране с 19 февраля достигло 189 876, из них выздоровели 150 590 пациентов.

Напомним, накануне в Иране было зарегистрировано 107 смертельных случаев. Последний раз трехзначный показатель смертности за сутки фиксировался минздравом ИРИ 13 апреля.