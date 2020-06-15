В Южной Корее третий россиянин заразился коронавирусом

В Южной Корее стало известно о третьем за текущие сутки случае заражения коронавирусом среди граждан России. Как сообщили в администрации провинции Южная Кёнсан, COVID-19 диагностирован у 43-летнего гражданина РФ.

Как стало известно, именно он на своей машине встречал двух соотечественников, которые 13 июня прибыли рейсом из Москвы в Инчхонский международный аэропорт. По прибытию двое сдали тесты на COVID-19 и затем отправились на машине друга на остров Кочже, на самом юге страны, где постоянно проживают. Сегодня стало известно, что у двух приехавших диагностирован коронавирус, после чего стали брать тесты у всех, кто с ними контактировал. В итоге сегодня было подтверждено, что их знакомый, который повез их домой, также заразился. Все трое помещены в клинику города Масан.

Про зараженных известно, что они 1977 и 1979 года рождения, состоят в дружеских отношениях, работают вместе на острове Кочже и проживают в одном и том же доме. Предположительно, все они являются этническими корейцами с гражданством России.