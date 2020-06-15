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15.06.2020 20:02
Рубрика: Власть

С поправкой на будущее

В Основной Закон впервые вносятся положения о молодежной политике и статусе детей
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Социальный блок поправок в Конституцию России позволит законодательно закрепить на самом высоком уровне права граждан на получение поддержки от государства. О том, какие гарантии для общества заложены в новых положениях Основного Закона, рассказали на пресс-конференции российские сенаторы.
Поправки в Основной Закон страны касаются всех групп населения - и детей, и молодежи, и работающих, и пенсионеров. Фото: Александр Корольков/РГ Поправки в Основной Закон страны касаются всех групп населения - и детей, и молодежи, и работающих, и пенсионеров. Фото: Александр Корольков/РГ
Поправки в Основной Закон страны касаются всех групп населения - и детей, и молодежи, и работающих, и пенсионеров. Фото: Александр Корольков/РГ

"Наша Конституция принималась более четверти века назад, то есть по сути - в прошлом столетии", - напомнила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Тогда, в 90-е, она работала заместителем министра труда и соцразвития. Сенатор вспоминает, как сложно было в то время добывать деньги на выплату пенсий и детских пособий.

Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС
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Однако за прошедшие годы Россия и мир динамично развивались. "Новые возможности появились у страны, особенно в социальном развитии, в наращивании социальных обязательств. Когда им будет придана конституционная значимость, это сделает невозможным их уменьшение в зависимости от разных обстоятельств", - подчеркнула замглавы Совфеда.

Говоря о самых важных поправках в социальной сфере, она отметила, что сам перечень гарантий расширен, он затрагивает все группы населения - и детей, и молодежь, и работающих, и пенсионеров. "Это очень важно, что все категории граждан, все группы видят, что их интересы отражены (в Конституции), и этим дополняются социальные права граждан в целом", - сказала Карелова.

"Конечно, огромную значимость имеют поправки, касающиеся людей труда. То, что вводится гарантия МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, это очень важная позиция", - отметила сенатор.

Все категории граждан видят, что их интересы отражены в Конституции

Если говорить о старшем поколении, "то достойное пенсионное обеспечение и индексация пенсий не реже одного раза в год - самая важная гарантия для этих людей", полагает вице-спикер СФ. Зампред Комитета СФ по соцполитике Елена Бибикова напомнила, что в новейшей истории России были периоды, когда требование об индексации пенсий было записано в законах, "но, когда формировался бюджет, средств на это не находилось". Поправки же предусматривают регулярную индексацию не только пенсий, но и других социальных пособий и выплат. Теперь при формировании бюджета власти просто не смогут игнорировать положения Конституции в этой части, подчеркнула Бибикова.

По инициативе членов Совета Федерации в тексте Основного Закона России впервые появится упоминание о молодежной политике. "Мы внесли в текст статьи 72 положение о том, что молодежная политика является предметом совместного ведения федерального уровня власти и региональной власти", - напомнила Галина Карелова.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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"То, что такой термин впервые вносится в Конституцию, это очень важно даже потому, что у нас в России граждан в возрасте от 14 до 35 лет - 37 миллионов", - продолжила тему глава Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. В числе важнейших она назвала еще одну норму, согласно которой дети становятся приоритетом государственной политики, а создание условий для их духовного, нравственного, физического развития - обязанностью властей. "Новая редакция Конституции, которую мы будем принимать в этом месяце, ориентирована на будущие времена", - подчеркнула Инна Святенко.

Сенатор Татьяна Кусайко, врач по образованию, считает, что ситуация с пандемией коронавируса показала правильность новелл, касающихся здравоохранения. В первую очередь - о единой госполитике в этой сфере, а также о доступности качественной медицинской помощи на территории всей страны. "И важный момент - участие органов местного самоуправления в организации оказания медпомощи", - отметила Татьяна Кусайко. По ее мнению, эта норма позитивно скажется на положении медиков, например, на обеспечении их жильем, ведь такими вопросами ведают именно органы МСУ.

Еще одну поправку упомянул сенатор от Сахалина Юрий Архаров - о защите территориальной целостности страны. По его словам, эта новелла крайне важна для сахалинцев и курильчан, поскольку их регионы граничат "с государством, у которого имеются территориальные претензии". Парламентарий напомнил, что его земляки вошли в число инициаторов нормы о неотчуждаемости территорий, и их предложения были учтены в тексте президентской поправки. После ее вступления в силу жители Сахалина и Курил смогут с полной уверенностью смотреть в завтрашний день, считает Юрий Архаров.

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