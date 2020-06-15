В Кремле оценили возможность визита украинских политиков на Парад Победы

Если украинские политики захотят принять участие в Параде Победы в Москве 24 июня, они это сделают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, можно ли ожидать на Параде Победы в Москве кого-то из украинских политиков, например, Виктора Медведчука, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Уверен, что если кто-то захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, важном для всего мира мемориальном мероприятии, они это сделают".

"75 лет Победы - это в том числе и та дата, которая объединяет наши народы", - заключил представитель Кремля.