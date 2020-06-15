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15.06.2020 19:44
Рубрика: Власть

Без команды с земли

Спасатели испытают дрон, управляющий дронами
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
В МЧС разработали перспективные образцы беспилотных авиасистем, которые сами управляются такими же беспилотными системами. Помимо этого ведомство закупило другие образцы новой техники, которые поступят в реагирующие подразделения уже в июле.

Речь идет о разных образцах летательной разведывательной и поисковой техники. Причем, не о бытовых дронах, а о серьезных летательных аппаратах, транспортируемых уже не вручную, а грузовиками, и которые, например, могут по несколько часов летать и искать заблудившихся людей в лесах и труднодоступных районах.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Как сообщили в МЧС России, эти и другие новинки сконструированы российским заводом-изготовителем по техническому заданию ведомства и с учетом требований спасателей.

- До конца года министерство получит еще 10 комплексов повышенной проходимости. Из них 3 - на базе автомобиля "Камаз" с авиационными беспилотными системами дальнего действия - до 500 километров. Другие - на базе "Форд-транзит". Радиус их действия - до 100 километров, время полета - до 4 часов.

Но изюминка парка беспилотников - разработка ВНИИ ГОЧС: воздушный робототехнический комплекс, управляющий сразу тремя беспилотными летательными аппаратами различного типа.

Как сообщил руководитель этого ведущего научного института МЧС Сергей Диденко, теперь применять беспилотную авиацию для оценки обстановки на месте чрезвычайных ситуаций станет проще, а поиск пропавших и заблудившихся людей ускорится. Ведь искать их будет комплекс беспилотников: один летательный аппарат вертолетного типа и два дрона самолетного типа средней (50 км) и большой (100 км) дальности.

Фото: iStock
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Комплекс координирует действия нескольких дронов и в многоканальном режиме получает от них телеметрические данные, видеоматериалы, а также другую информацию с картографической привязкой. При обнаружении человека прибор передаст точные данные о его местоположении оператору.

По статистике, только в прошлом году пропали около 20 тысяч человек, из них найдены живыми 16 тысяч.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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